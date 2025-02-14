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14 лютого 2025, 07:35

Біля Торецька ЗСУ знищили важку російську САУ "Тюльпан"

14 лютого 2025, 07:35
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скріншот із відео
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На Торецькому напрямку Сили оборони виявили та знищили російський важкий самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан"

Відео ураження ворожої САУ оприлюднив офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в Telegram, передає RegioNews.

Бійці батальйону безпілотних систем "Voron" зі складу 100-ї окремої механізованої бригади продовжують перетворювати російську техніку на металобрухт.

"Цього разу під приціл воїнів батальйону безпілотних систем потрапила "жирна ціль" – самохідний міномет 2С4 "Тюльпан". Завдяки влучному скиду, ворожа "квітка" запалала, немов новорічна гірлянда", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, установкою такого типу окупанти розбивають найміцніші фортифікаційні укріплення та укриття.

Нагадаємо, на Лиманському напрямку українські захисники знищили рідкісну бойову російську техніку — корабельний бомбомет "Смерч-2".

Раніше воїни 3-ї окремої штурмової бригади виявили та уразили 2С4 "Тюльпан" росіян у Харківській області.

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