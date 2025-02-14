Біля Торецька ЗСУ знищили важку російську САУ "Тюльпан"
На Торецькому напрямку Сили оборони виявили та знищили російський важкий самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан"
Відео ураження ворожої САУ оприлюднив офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в Telegram, передає RegioNews.
Бійці батальйону безпілотних систем "Voron" зі складу 100-ї окремої механізованої бригади продовжують перетворювати російську техніку на металобрухт.
"Цього разу під приціл воїнів батальйону безпілотних систем потрапила "жирна ціль" – самохідний міномет 2С4 "Тюльпан". Завдяки влучному скиду, ворожа "квітка" запалала, немов новорічна гірлянда", — йдеться в повідомленні.
Як відомо, установкою такого типу окупанти розбивають найміцніші фортифікаційні укріплення та укриття.
Нагадаємо, на Лиманському напрямку українські захисники знищили рідкісну бойову російську техніку — корабельний бомбомет "Смерч-2".
Раніше воїни 3-ї окремої штурмової бригади виявили та уразили 2С4 "Тюльпан" росіян у Харківській області.