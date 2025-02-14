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14 лютого 2025, 08:15

На Сумщині зенітники збили 20 російських "шахедів"

14 лютого 2025, 08:15
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фото: Сумська ОВА
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Сьогодні вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники неба результативно відпрацювали по ворожих БпЛА типу "Shahed"

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"Сьогодні, 14 лютого у небі над Сумщиною наші зенітники збили 20 ворожих БпЛА типу "Шахед", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 14 лютого під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили п'ять дронів-камікадзе типу "Shahed-136".

війна Сумська область дрон БПЛА атака ППО шахед
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