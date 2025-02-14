Ночью россияне запустили по Украине более 130 "шахедов": как отработала ПВО
В ночь на пятницу, 14 февраля, российская армия выпустила по Украине 133 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 73 дрона, еще 58 — локационно потеряны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ.
Военные подтвердили ущерб 73 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.
"58 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Харьковщина.
Напомним, ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку ударных беспилотников. Защитники уничтожили 20 российских "шахедов".