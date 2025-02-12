На Херсонщині ДБР затримало чоловіка, який підозрюється у роботі на окупантів
Працівники ДБР спільно з СБУ затримали та повідомили про підозру у колабораційній діяльності жителю Херсонської області, який працював на загарбників в одній з окупованих виправних колоній
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.
Зазначається, що коли російські війська захопили частину Херсонщини, чоловік добровільно став співпрацювати з окупаційною владою та влаштувався на "службу" в окуповану "Дар’ївську виправну колонію №10". Там він обіймав посаду "молодшого інспектора відділу охорони" за що отримував зарплату.
Після деокупації регіону чоловік залишився на підконтрольній Україні території. Щоб приховати факт співпраці з ворогом він навіть пішов служити у ЗСУ.
ДБР викрило та затримало колаборанта в Харківській області. Йому повідомлено про підозру в добровільному зайнятті посади в незаконному окупаційному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Херсоні внаслідок ворожого артобстрілу загинула жінка. Їй було 69 років.