На Херсонщині ДБР затримало чоловіка, який підозрюється у роботі на окупантів

фото: ДБР

Працівники ДБР спільно з СБУ затримали та повідомили про підозру у колабораційній діяльності жителю Херсонської області, який працював на загарбників в одній з окупованих виправних колоній

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Зазначається, що коли російські війська захопили частину Херсонщини, чоловік добровільно став співпрацювати з окупаційною владою та влаштувався на "службу" в окуповану "Дар’ївську виправну колонію №10". Там він обіймав посаду "молодшого інспектора відділу охорони" за що отримував зарплату.

Після деокупації регіону чоловік залишився на підконтрольній Україні території. Щоб приховати факт співпраці з ворогом він навіть пішов служити у ЗСУ.

ДБР викрило та затримало колаборанта в Харківській області. Йому повідомлено про підозру в добровільному зайнятті посади в незаконному окупаційному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Херсоні внаслідок ворожого артобстрілу загинула жінка. Їй було 69 років.