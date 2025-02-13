СБУ провела масштабну операцію проти торговців зброєю: є затримання у дев'яти областях
Правоохоронці затримали ще 17 людей у дев'ятьох областях України, які намагались продати криміналітету "трофейну" зброю
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
У спецслужбі зазначили, що серед вилученої зброї були автомати російського виробництва АК-12, вибухівка, вогнемети, гранати та міни.
Затримання відбувалися у дев'яти областях:
- Співробітники СБУ у Харківській області виявили групу осіб, які займалися незаконним обігом зброї. В ході спецоперації було затримано сімох фігурантів, у яких вилучили значну кількість російських автоматів та боєприпасів.
- У Київському регіоні правоохоронці викрили контрактника ЗСУ, який намагався знайти покупців для великокаліберного кулемета та ручного гранатомета.
- На Буковині вдалося нейтралізувати злочинну групу, яка вивозила зброю з районів, де раніше точилися бойові дії, та налагоджувала її збут. Серед затриманих – двоє військових-контрактників, які нелегально переправляли засоби ураження до західних регіонів.
- У Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях правоохоронці виявили чотирьох осіб, причетних до торгівлі бойовими гранатами, протитанковими мінами та набоями до стрілецької зброї.
- На Чернігівщині військовослужбовець-контрактник організував схованку у власному будинку, приховуючи там зброю, яку планував реалізувати на чорному ринку.
- У Волинській області затримано 35-річного місцевого мешканця, який займався нелегальним продажем автомата Калашникова. Для перевезення зброї з прифронтових територій він використовував статус волонтера як прикриття.
- На Запоріжжі арештовано чоловіка, який раніше неодноразово відбував покарання за кримінальні злочини. Після чергового терміну ув’язнення він намагався продати понад 11 кілограмів тротилу та реактивний вогнемет "Джміль".
Затриманим повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на початку лютого СБУ повідомила про затримання 15 ділків, які намагалися продати криміналітету "трофейні" засоби ураження, котрі вивозили з фронтових районів або колишніх зон бойових дій.
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