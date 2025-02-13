фото: СБУ

Правоохоронці затримали ще 17 людей у дев'ятьох областях України, які намагались продати криміналітету "трофейну" зброю

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У спецслужбі зазначили, що серед вилученої зброї були автомати російського виробництва АК-12, вибухівка, вогнемети, гранати та міни.

Затримання відбувалися у дев'яти областях:

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Затриманим повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку лютого СБУ повідомила про затримання 15 ділків, які намагалися продати криміналітету "трофейні" засоби ураження, котрі вивозили з фронтових районів або колишніх зон бойових дій.