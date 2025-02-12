СБУ затримала рецидивіста, який шпигував за оборонцями Покровська

фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента ФСБ. Він коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари агресора по локаціях Сил оборони на Покровському напрямку

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, ФСБ задіяла свого "сплячого агента". Ним виявився 39-річний рецидивіст, який двічі відбував тюремне покарання за розбій.

Під час першого "строку" в колонії у тимчасово окупованій Макіївці його завербував кадровий співробітник ФСБ та перевів у "режим очікування".

Після виходу з тюрми агент виїхав на підконтрольну Україні територію та оселився разом із співмешканкою у місті Білозерськ Покровського району.

Наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов російський куратор і доручив шпигувати за пунктами базування Сил оборони.

Для збору інформації зрадник обходив фронтову місцевість, де приховано спостерігав за локаціями українських військ.

Після таких "вилазок" фігурант повертався додому, щоб передати агентурний звіт до ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили агента і затримали його за місцем проживання.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон і спеціальні пристрої, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями на Кіровоградщині затримали агентів РФ, які шпигували за військовою технікою ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що правоохоронці викрили двох зрадників. Ці чоловіки є громадянами України. Проте вони добровільно перейшли на бік ворога, і навіть брали участь в боях проти українських військових.