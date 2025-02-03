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03 лютого 2025, 15:06

Намагалися продати "трофейну зброю": затримані 15 ділків, серед них – демобілізований військовий

03 лютого 2025, 15:06
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фото: СБУ
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СБУ та Нацполіція запобігли новим спробам незаконного збуту зброї та боєприпасів у різних регіонах України

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Затримані 15 ділків, які намагалися продати криміналітету "трофейні" засоби ураження, котрі вивозили з фронтових районів або колишніх зон бойових дій.

На Полтавщині викрили місцевого ділка, який організував на подвір’ї свого будинку підпільну майстерню з відновлення бойових властивостей стрілецької зброї, зокрема снайперської, для подальшого збуту.

Крім того, затриманий рецидивіст, який хотів збути партію бойових гранат. Щоб не потрапити у поле зору правоохоронців, він залучив 17-річну знайому, яка від його імені пропонувала товар потенційним клієнтам.

Зазначається, що раніше фігурант вже сидів у вʼязниці за торгівлю зброєю та наркотиками.

На Закарпатті затримали чотирьох торгівців зброєю, які діяли окремо один від одного. Троє з них – раніше відбували тюремні строки за крадіжки та збут наркотиків.

Цього разу ділки намагалися продати у різних частинах регіону понад 1,5 кг тротилу з електродетонаторами, а також бойові гранти та російські автомати АК-12 з боєприпасами.

На Херсонщині затримали жителя Кіровоградської області, який прибув до південного регіону, щоб спочатку купити, а потім продавати протитанкові міни з деокупованих районів.

На Буковині затримали демобілізованого військового, який привіз "трофейні" зразки з фронтових районів сходу України. Також викрито 6-х ділків, які намагалися організувати свій канал нелегального збуту зброї та вибухівки у західному регіоні.

Фігурантам оголосили підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Після проведення експертиз всі вилучені засоби ураження будуть направленні на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затрмиали 10 ділків, які намагалися продати "трофейні" засоби ураження представникам криміналітету.

СБУ затримання продаж зброя трофейна зброя
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