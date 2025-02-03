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СБУ та Нацполіція запобігли новим спробам незаконного збуту зброї та боєприпасів у різних регіонах України

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Затримані 15 ділків, які намагалися продати криміналітету "трофейні" засоби ураження, котрі вивозили з фронтових районів або колишніх зон бойових дій.

На Полтавщині викрили місцевого ділка, який організував на подвір’ї свого будинку підпільну майстерню з відновлення бойових властивостей стрілецької зброї, зокрема снайперської, для подальшого збуту.

Крім того, затриманий рецидивіст, який хотів збути партію бойових гранат. Щоб не потрапити у поле зору правоохоронців, він залучив 17-річну знайому, яка від його імені пропонувала товар потенційним клієнтам.

Зазначається, що раніше фігурант вже сидів у вʼязниці за торгівлю зброєю та наркотиками.

На Закарпатті затримали чотирьох торгівців зброєю, які діяли окремо один від одного. Троє з них – раніше відбували тюремні строки за крадіжки та збут наркотиків.

Цього разу ділки намагалися продати у різних частинах регіону понад 1,5 кг тротилу з електродетонаторами, а також бойові гранти та російські автомати АК-12 з боєприпасами.

На Херсонщині затримали жителя Кіровоградської області, який прибув до південного регіону, щоб спочатку купити, а потім продавати протитанкові міни з деокупованих районів.

На Буковині затримали демобілізованого військового, який привіз "трофейні" зразки з фронтових районів сходу України. Також викрито 6-х ділків, які намагалися організувати свій канал нелегального збуту зброї та вибухівки у західному регіоні.

Фігурантам оголосили підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Після проведення експертиз всі вилучені засоби ураження будуть направленні на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затрмиали 10 ділків, які намагалися продати "трофейні" засоби ураження представникам криміналітету.