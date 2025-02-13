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Правоохранители задержали еще 17 человек в девяти областях Украины, пытавшихся продать криминалитету "трофейное" оружие

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В спецслужбе отметили, что среди изъятого оружия были автоматы российского производства АК-12, взрывчатка, огнеметы, гранаты и мины.

Задержания происходили в девяти областях:

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Напомним, в начале февраля СБУ сообщила о задержании 15 дельцов, пытавшихся продать криминалитету "трофейные" средства поражения, вывозимые из фронтовых районов или бывших зон боевых действий.