СБУ провела масштабную операцию против торговцев оружием: есть задержания в девяти областях
Правоохранители задержали еще 17 человек в девяти областях Украины, пытавшихся продать криминалитету "трофейное" оружие
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
В спецслужбе отметили, что среди изъятого оружия были автоматы российского производства АК-12, взрывчатка, огнеметы, гранаты и мины.
Задержания происходили в девяти областях:
- Сотрудники СБУ в Харьковской области обнаружили группу лиц, занимавшихся незаконным оборотом оружия. В ходе спецоперации были задержаны семь фигурантов, у которых изъяли значительное количество российских автоматов и боеприпасов.
- В Киевском регионе правоохранители разоблачили контрактника ВСУ, пытавшегося найти покупателей для крупнокалиберного пулемета и ручного гранатомета.
- На Буковине удалось нейтрализовать преступную группу, которая вывозила оружие из районов, где раньше шли боевые действия, и налаживала ее сбыт. Среди задержанных – двое военных-контрактников, которые нелегально переправляли средства поражения в западные регионы.
- Во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях правоохранители обнаружили четырех человек, причастных к торговле боевыми гранатами, противотанковыми минами и патронами к стрелковому оружию.
- В Черниговской области военнослужащий-контрактник организовал тайник в собственном доме, скрывая там оружие, которое планировал реализовать на черном рынке.
- В Волынской области задержан 35-летний местный житель, который занимался нелегальной продажей автомата Калашникова. Для перевозки оружия с прифронтовых территорий он использовал статус волонтера в качестве прикрытия.
- В Запорожье арестован мужчина, ранее неоднократно отбывавший наказание за уголовные преступления. После очередного срока заключения он пытался продать более 11 килограммов тротила и реактивный огнемет "Джмиль".
Задержанным сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в начале февраля СБУ сообщила о задержании 15 дельцов, пытавшихся продать криминалитету "трофейные" средства поражения, вывозимые из фронтовых районов или бывших зон боевых действий.
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