Стрельцы, снайперы и разведчики: контрактники 18-24 лет будут занимать только боевые должности
Юноши-добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет, подписавшие контракт с Силами обороны, будут занимать только боевые должности
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает RegioNews.
"Эти военнослужащие будут достойно подготовлены: 45 дней базовой подготовки, 14 дней - профессиональной. А возможно и больше, в зависимости от того, на какую должность входит этот человек. После этого - еще 14 дней адаптации в бригаде", - пояснил Дмитрий Лазуткин.
Среди должностей, которые предлагают молодежи:
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стрелки;
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старшие стрелки;
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стрелки-санитары;
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стрелки-снайперы;
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помощники гранатометчика;
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гранатометчики;
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старшие гранатометчики;
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разведчики;
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старшие разведчики.
Предполагается, что в течение годового контракта добровольцы 6 месяцев будут выполнять боевые задачи на линии боевого столкновения. На выбор у молодых контрактников будет шесть бригад, среди которых:
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72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
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95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада;
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92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;
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10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс";
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38-я отдельная бригада морской пехоты ("Церберы");
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28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.
"Мощные подразделения, прошедшие горнило войны", - подчеркнул спикер Минобороны.
Напомним, 11 февраля Министерство обороны официально приступило к проекту "Контракт 18-24" - добровольной инициативе для украинцев возрастной категории 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.
Также сообщалось, что молодежь может заключить годовалый контракт с Минобороны через приложение Резерв+ в один клик.