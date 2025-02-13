Стрельцы, снайперы и разведчики: контрактники 18-24 лет будут занимать только боевые должности

фото: Министерство обороны Украины

Юноши-добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет, подписавшие контракт с Силами обороны, будут занимать только боевые должности

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает RegioNews.

"Эти военнослужащие будут достойно подготовлены: 45 дней базовой подготовки, 14 дней - профессиональной. А возможно и больше, в зависимости от того, на какую должность входит этот человек. После этого - еще 14 дней адаптации в бригаде", - пояснил Дмитрий Лазуткин.

Среди должностей, которые предлагают молодежи:

стрелки;

старшие стрелки;

стрелки-санитары;

стрелки-снайперы;

помощники гранатометчика;

гранатометчики;

старшие гранатометчики;

разведчики;

старшие разведчики.

Предполагается, что в течение годового контракта добровольцы 6 месяцев будут выполнять боевые задачи на линии боевого столкновения. На выбор у молодых контрактников будет шесть бригад, среди которых:

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада;

92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;

10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс";

38-я отдельная бригада морской пехоты ("Церберы");

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Мощные подразделения, прошедшие горнило войны", - подчеркнул спикер Минобороны.

Напомним, 11 февраля Министерство обороны официально приступило к проекту "Контракт 18-24" - добровольной инициативе для украинцев возрастной категории 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Также сообщалось, что молодежь может заключить годовалый контракт с Минобороны через приложение Резерв+ в один клик.