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13 лютого 2025, 16:05

Зеленський підписав закон про продовження терміну проходження ВЛК для "обмежено придатних"

13 лютого 2025, 16:05
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фото: Офіс президента України
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У четвер, 13 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає продовження терміну проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для "обмежено придатних" громадян до 5 червня 2025 року

Картка законопроєкту №12457 з підписом Зеленського оприлюднена на сайті Верховної Ради України, передає RegioNews.

Цей документ встановлює вимогу (зобов'язання) проходження "обмежено придатними" повторного медичного огляду до 5 червня 2025 року.

Громадяни України зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження повторного медичного огляду.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України підтримала в цілому продовження терміну проходження ВЛК для "обмежено придатних" до 5 червня 2025 року.

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