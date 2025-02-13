Зеленський підписав закон про продовження терміну проходження ВЛК для "обмежено придатних"

фото: Офіс президента України

У четвер, 13 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає продовження терміну проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для "обмежено придатних" громадян до 5 червня 2025 року

Картка законопроєкту №12457 з підписом Зеленського оприлюднена на сайті Верховної Ради України, передає RegioNews.

Цей документ встановлює вимогу (зобов'язання) проходження "обмежено придатними" повторного медичного огляду до 5 червня 2025 року.

Громадяни України зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження повторного медичного огляду.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України підтримала в цілому продовження терміну проходження ВЛК для "обмежено придатних" до 5 червня 2025 року.