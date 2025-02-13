Правоохоронці готують підозру батькам Козюри: в чому їх звинувачують

фото: СБУ

У матеріалах кримінальної справи фігурує не лише посадовець, а й близькі родичі зрадника

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що у матеріалах кримінальної справи фігурують близькі родичі завербованого ФСБ керівника штабу Антитерористичного центру СБУ.

Зокрема, батько та матір, які виправдовують російську агресію, вихваляють Путіна та, судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на ФСБ.

Батькам планується оголосити про підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування агресії РФ проти України).

Затриманий СБУ посадовець працював на ворога не лише з ідейних, але і з фінансових мотивів.

За даними слідства, зрадник був завербований 2018 року у Відні. Протягом певного часу фігурант із міркувань безпеки був "законсервований" російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак наприкінці грудня минулого року ФСБ поновила з ним контакти, які також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки СБУ.

СБУ також встановила особу куратора з ФСБ – Юрія Шаталова, який координував діяльність агентурної мережі.

Для зв’язку з резидентом ворожої спецслужби "щур" використовував конспіративну квартиру в Києві. Він отримав спеціальний мобільний телефон, WiFi-роутер та сім-карту, за допомогою яких і здійснював приховану передачу зібраної для ФСБ РФ інформації, у тому числі документів, що становлять державну таємницю.

Наразі слідство має у своєму розпорядженні багато неспростовних доказів злочинної діяльності фігурантів справи. Серед них – матеріали, здобуті в процесі складних оперативно-технічних заходів, перехоплення, переданої ворогу інформації, аудіо та відео, листування тощо.

Затриманому посадовцю оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід керівнику антитерористичного центру СБУ. Дмитро Козюра буде перебувати під вартою до 11 квітня. Під час судового засідання чоловік визнав свою провину.

Напередодні стало відомо про затримання зрадника з СБУ. Виявилося, що на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ. У затриманні брав участь голова Служби Василь Малюк. Він напряму доповідав президенту Володимиру Зеленському про всі етапи спецоперації.