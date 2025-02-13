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13 февраля 2025, 14:30

Правоохранители готовят подозрение родителям Козюры: в чем они обвиняются

13 февраля 2025, 14:30
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фото: СБУ
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В материалах уголовного дела фигурирует не только должностное лицо, но и близкие родственники предателя

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В материалах уголовного дела фигурируют близкие родственники завербованного ФСБ руководителя штаба Антитеррористического центра СБУ.

В частности, отец и мать, оправдывающие российскую агрессию, восхваляют Путина и, судя по аудиоперехватам, знают о работе своего сына на ФСБ.

Родителям планируется объявить о подозрении по ст. 436-2 УК (оправдание агрессии РФ против Украины).

Задержанное СБУ должностное лицо работало на враге не только по идейным, но и по финансовым мотивам.

По данным следствия, предатель был завербован в 2018 году в Вене. В течение определенного времени фигурант из соображений безопасности был "законсервирован" российскими кураторами и не осуществлял активную шпионскую деятельность. Однако в конце декабря прошлого года ФСБ возобновила с ним контакты, также находившиеся под оперативным контролем сотрудников внутренней безопасности СБУ.

СБУ также установила личность куратора из ФСБ – Юрия Шаталова, координировавшего деятельность агентурной сети.

Для связи с резидентом вражеской спецслужбы "крыса" использовала конспиративную квартиру в Киеве. Он получил специальный мобильный телефон, WiFi-роутер и сим-карту, с помощью которых и осуществлял скрытую передачу собранной для ФСБ РФ информации, включая документы, составляющие государственную тайну.

В настоящее время следствие располагает многими неопровержимыми доказательствами преступной деятельности фигурантов дела. Среди них – материалы, полученные в процессе сложных оперативно-технических мероприятий, перехват, переданная врагу информации, аудио и видео, переписка и т.д.

Задержанному чиновнику объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, суд избрал меру пресечения руководителю антитеррористического центра СБУ. Дмитрий Козюр будет находиться под стражей до 11 апреля. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.

Накануне стало известно о задержании предателя из СБУ . Оказалось, что на враге работал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ. В задержании участвовал председатель Службы Василий Малыш. Он напрямую докладывал президенту Владимиру Зеленскому о всех этапах спецоперации.

СБУ ФСБ РФ родители агент рф сотрудничество с врагом Дмитрий Козюра
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