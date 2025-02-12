Стали відомі подробиці про топ-зрадника, який працював у СБУ

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Про це пише журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на джерела Цензор.Нет, передає RegioNews.

За його словами, Козюра, тривалий час ще не початку 2000-х років працював у кадровому відділі Академії СБУ, знайомився та мав повний доступ до особових справ усіх курсантів.

На посаду начальника штабу Антитерористичного центру СБУ Козюра був призначений у 2016-му році.

Служба у центральному апараті давала Козюрі можливості збирати інформацію не тільки стосовно свого напрямку роботи, але й по інших управліннях.

"Одразу згадується, що у 2015-му році керівником одного з бойових управлінь Центру спецоперацій "А" був призначений генерал Валерій Шайтанов, який у 2014-му році, будучи одним з командирів спецпідрозділу СБУ "Альфа" незаконно вступив у перемовини з російськими терористами та відмовився від застосування "Альфи" проти російських терористів у Слов'янську. Шайтанов був затриманий як російський агент у 2020-му році, у 2023-му засуджений за державну зраду", - пише Бутусов.

Як відомо, на початку війни в СБУ було викрито ще кілька високопосадових російських агентів.

Йдеться про начальник управління СБУ Криму Олег Кулініч, довірена особа екс-голови відомства Івана Баканова. А також екс-начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ бригадний генерал Андрій Наумов, напередодні вторгнення втік та зараз затриманий за контрабанду у Сербії.

Нагадаємо, СБУ викрила у своїх лавах топового "щура". Затримував зрадника особисто голова відомства Василь Малюк.

Усі подробиці спецоперації Служба безпеки пообіцяла оприлюднити згодом.

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