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12 лютого 2025, 14:25

Стали відомі подробиці про топ-зрадника, який працював у СБУ

12 лютого 2025, 14:25
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фото: СБУ
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За даними ЗМІ затримано Дмитра Козюру, кадрового співробітника СБУ. Він очолював Штаб Антитерористичного центру відомства

Про це пише журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на джерела Цензор.Нет, передає RegioNews.

За його словами, Козюра, тривалий час ще не початку 2000-х років працював у кадровому відділі Академії СБУ, знайомився та мав повний доступ до особових справ усіх курсантів.

На посаду начальника штабу Антитерористичного центру СБУ Козюра був призначений у 2016-му році.

Служба у центральному апараті давала Козюрі можливості збирати інформацію не тільки стосовно свого напрямку роботи, але й по інших управліннях.

"Одразу згадується, що у 2015-му році керівником одного з бойових управлінь Центру спецоперацій "А" був призначений генерал Валерій Шайтанов, який у 2014-му році, будучи одним з командирів спецпідрозділу СБУ "Альфа" незаконно вступив у перемовини з російськими терористами та відмовився від застосування "Альфи" проти російських терористів у Слов'янську. Шайтанов був затриманий як російський агент у 2020-му році, у 2023-му засуджений за державну зраду", - пише Бутусов.

Як відомо, на початку війни в СБУ було викрито ще кілька високопосадових російських агентів.

Йдеться про начальник управління СБУ Криму Олег Кулініч, довірена особа екс-голови відомства Івана Баканова. А також екс-начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ бригадний генерал Андрій Наумов, напередодні вторгнення втік та зараз затриманий за контрабанду у Сербії.

Нагадаємо, СБУ викрила у своїх лавах топового "щура". Затримував зрадника особисто голова відомства Василь Малюк.

Усі подробиці спецоперації Служба безпеки пообіцяла оприлюднити згодом.

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