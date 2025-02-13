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В суде избрали меру пресечения для Дмитрия Козюры. Он подозревается в сотрудничестве с российской ФСБ. При этом сам он на заседании признал свою провинность

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Суд избрал меру пресечения руководителю антитеррористического центра СБУ. Он будет находиться под стражей до 11 апреля. Во время судебного заседания Дмитрий Козюр признал свою вину.

Он рассказал на заседании, что в СБУ работает с 2012 года. При этом он подозревается в сотрудничестве с российской разведкой с 2018 года. Прокурор также сообщил, что через мессенджер Signal Козюра дважды передавал ФСБ информацию о последствиях ракетных обстрелов. Кроме того, зафиксирована передача информации с государственной тайной.

Адвокат пригласил домашний арест, потому что Козюра сотрудничает со следствием. В результате Суд все же избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 апреля.

Напомним, что накануне стало известно о задержании предателя СБУ. Оказалось, что на враге работал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ. В задержании участвовал председатель Службы Василий Малыш. Он напрямую докладывал президенту Владимиру Зеленскому о всех этапах спецоперации.

Впоследствии в СМИ появились детали о топ-изменнике из Службы безопасности. В частности, отмечалось, что благодаря службе в центральном аппарате Козюр мог собирать информацию не только относительно своего направления работы, но и по другим управлениям.