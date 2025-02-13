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13 лютого 2025, 10:52

Справа "Боріважу": суддю звільнено, незаконну ухвалу скасовано

13 лютого 2025, 10:52
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фото: RegioNews
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4 лютого 2025 року Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Шевченківського районного суду Ірину Макаренко, яка намагалася заблокувати торги державного «ПриватБанку»

А 11 лютого Київський апеляційний суд скасував її скандальну ухвалу про заборону підписання протоколу торгів та договору з переможцем від 18 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що державний "ПриватБанк" 23 грудня 2024 року провів торги з продажу прав вимоги до порту "Боріваж", незважаючи на спроби колишніх топменеджерів банку часів Коломойського заблокувати цей процес. Переможець торгів погодився сплатити 2 мільярди гривень за актив, сотні мільйонів з яких через податки мають піти на зміцнення обороноздатності держави.

Особливу активність у спробах зірвати торги проявили Володимир Яценко та Олексій Мартинов. Яценко, який зараз відкрито проживає у Відні, обрав шлях судового блокування. Через свої зв'язки він домігся від судді Макаренко ухвали, яка забороняла "ПриватБанку" підписувати протокол торгів та договір з переможцем. Показово, що для отримання цієї справи суддя Макаренко, за наявною інформацією, навмисно не реєструвала надходження інших проваджень протягом кількох місяців, що дозволило обійти систему автоматичного розподілу справ.

Мартинов натомість розгорнув масштабну медіа-кампанію, розміщуючи в ЗМІ та своєму Facebook публікації з абсурдними твердженнями про те, що майнові права мають коштувати "квадрильйони доларів". При цьому сам він не виявив бажання взяти участь у торгах та запропонувати свою ціну.

Під час апеляційного розгляду представники Мартинова і Яценка влаштували справжнє судове шоу, закидаючи суддів заявами про відвід та клопотаннями про відкладення справи з надуманих причин. Проте ці спроби затягнути процес виявилися марними – апеляційний суд скасував незаконну ухвалу.

Після фіаско з втратою "свого судді" представники Яценко й Мартинова почали активно шукати інших "жертв" серед суддів, які за "чемоданчик з цукерками" будуть готові продовжити роботу вже колишньої судді Макаренко та виносити незаконні рішення для продовження блокування продажу активу.

Ще треба пам’ятати, що такі дії безпосередньо впливають на фінансування оборони країни, оскільки "ПриватБанк" є одним з найбільших платників податків – лише за 2023 рік банк перерахував до бюджету понад 35 млрд гривень, а за сім місяців 2024 року заробив майже стільки ж прибутку (37,16 млрд), скільки за весь попередній рік (37,8 млрд).

Справа "Боріважу" стала показовим прикладом того, як колишні власники та менеджери- втікачі "ПриватБанку" часів Коломойського намагаються використовувати корупційні зв'язки для блокування важливих економічних процесів після націоналізації банку. Водночас звільнення судді Макаренко та скасування її незаконної ухвали демонструє, що система правосуддя здатна протистояти таким спробам та захищати державні інтереси в умовах війни.

Редакція продовжить стежити за розвитком подій у цій справі, яка має стратегічне значення для економічної безпеки держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що центральною ланкою у схемі юридичних атак на "ПриватБанк" під керівництвом Володимира Яценка виступає АТ "Інгосстрах" – страхова компанія, що раніше обслуговувала інтереси "ПриватБанку" та здійснювала страхування майна його позичальників.

суд Приватбанк Боріваж Яценко Володимир Анатолійович
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