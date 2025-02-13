За що українські бізнесмени та депутати потрапили під санкції: названі причини
Стало відомо, за що саме РНБО ввела санкції проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Україна Сейчас".
Як зазначають джерела видання, всі вони здійснювали діяльність в інтересах РФ. І по кожному епізоду відкриті кримінальні справи, які розслідують правоохоронці.
Так, санкції проти Порошенка запроваджені через:
- кримінальну справу про державну зраду, коли Порошенко у змові з Медведчуком і керівництвом рф дозволив "Центренерго" купувати вугілля в "лднр". Це на довгий час позбавило Україну шансів на енергонезалежність від РФ;
- участь Порошенка у створенні Партії регіонів, та роботі в уряді Януковича, коли він, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці Харківських угод;
- співпрацю з РФ: володіючи активами в рф — фабрикою "Рошен" у Липецьку та "Севморзаводом" у Криму — Порошенко був зацікавлений у продовженні співпраці з рф та розміщенні Чорноморського флоту на півострові.
Санкції до Коломойського та Боголюбова запроваджені через:
- те, що у 2023 році вони були засновниками і бенефіціарами компанії "Eclaris Group Limited". Вона через підставні фірми продавала нафту і газ дочірнім компаніям "Газпрому", а ті — платили податки в бюджет рф, фінансуючи війну;
- виведення 750 млн. грн із "Приватбанку".
Підставами введення санкцій щодо Жеваго стали:
- його тісні звʼязки з РФ, зокрема, з підсанкційним російським оліграхом Олексієм Федоричевим;
- злочини у банківській сфері, повʼязані з виведенням 500 млн грн кредитних коштів із банку "Фінанси та кредит";
- підконтрольна Жеваго група компаній "Ferrexpo" ще донедавна співпрацювала з РФ. Так, "Автокраз" експортував до росії вантажівки, "Росава" та "Преміорі" — автошини, які ще в 2022 році постачалися до так званих "лднр2.
Санкції до Медведчука запроваджені безстроково — на підставі кількох старих епізодів, а також нових:
- збір інформації про ЗСУ на користь РФ,
- блокування запуску передових стільникових радіотехнологій в Україні
- його діяльність в ОПЗЖ,
- антиукраїнська діяльність його медіаресурсів,
- залучення його до антиукраїнської пропаганди в рф. У 2024 році СБУ припинила діяльність медіаструктури "Voice of Europe", яка входила до проросійського проєкту "Другая Украина". Його очолював і фінансував Медведчук, а координувала 5 служба ФСБ РФ.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука.
Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і МедведчукаВсі новини »
13 лютого 2025, 12:20Через санкції у Порошенка забирають все майно
13 лютого 2025, 11:34Нардепи "ЄС" заблокували трибуну Ради через санкції проти Порошенка
13 лютого 2025, 11:08
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
До довічного ув'язнення можуть засудити 19-річного жителя Одещини, який вбив трирічного хлопчика
13 лютого 2025, 12:35Продала двомісячну доньку за $20 тисяч, щоб купити авто: у Харкові затримали 22-річну дівчину
13 лютого 2025, 12:29Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука
13 лютого 2025, 12:20"Прилетіло" у багатоповерхівку: росіяни вдарили по центру Херсона
13 лютого 2025, 12:14На Одещині жінка викрала у літнього сусіда майже 20 тисяч гривень
13 лютого 2025, 12:09Політичні репресії замість єдності: чи є в України інстинкт самозбереження?
13 лютого 2025, 11:59Британія презентувала інноваційний комплекс ППО Gravehawk, створений спеціально для України
13 лютого 2025, 11:55У Житомирі затримали 16-річну російську агентку, яка виготовила вибухівку для підриву поліції
13 лютого 2025, 11:36Через санкції у Порошенка забирають все майно
13 лютого 2025, 11:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Що втрачають регіони України без підтримки USAID