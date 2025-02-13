Через санкції у Порошенка забирають все майно

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Рада національної безпеки та оборони (РНБО) на засіданні у середу, 12 лютого, запровадила санкції проти депутата та бізнесмена Петра Порошенка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Україна Сейчас.

Усе майно, набуте за останні 30 років пʼятим президентом, передадуть АРМУ.

Санкції проти Порошенка запроваджено через:

кримінальної справи про держзраду, коли Порошенко у змові з Медведчуком та керівництвом РФ дозволив "Центренерго" купувати вугілля у "ЛДНР", що надовго позбавило Україну шансів на енергонезалежність від РФ;

Участь у створенні Партії регіонів та роботи в уряді Януковича, коли він, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці Харківських угод;

співробітництва з РФ: володіння активами в Росії – фабрикою "Рошен" у Липецьку та "Севморзаводом" у Криму – робило Порошенка зацікавленим у продовженні співпраці з РФ та розміщенні Чорноморського флоту на півострові.

РНБО ввела санкції до українських олігархів на засіданні 12 лютого. Всі вони здійснювали діяльність в інтересах РФ. І по кожному епізоду відкриті кримінальні справи, які розслідують правоохоронці.

Нагадаємо, народні депутати заблокували трибуну Ради через санкції проти Порошенка. Йдеться про парламентарів із фракції "Європейська солідарність".