Нардепи "ЄС" заблокували трибуну Ради через санкції проти Порошенка

фото: Європейська Солідарність

У четвер, 13 лютого, народні депутати з фракції "Європейська солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради під час засідання

Про це повідомли в "Європейські Солідарності", передає RegioNews.

Одразу після виконання гімну і хвилини мовчання за загиблими під час російсько-української війни народні депутати вийшли до трибуни парламенту з плакатами: "Ні політичним репресіям", "Ні диктатурі", "Україна – не Росія".

Засідання парламенту закрили під крики "Ганьба!".

"Ввести санкції проти Порошенка, який допомагає армії, – вистрелити в ногу власній державі. Але, очевидно, що на Банковій такий передвиборчий кураж, що їм давно байдуже на Україну", – зазначають соратники Порошенка.

Нагадаємо, напередодні РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка. ЗМІ пишуть, що може йтися про статтю "державна зрада".

Раніше Верховна Рада відсторонила Порошенка від участі в засіданнях парламенту на півроку.