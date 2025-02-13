Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука
Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти 5 олігархів
Відповідний указ №81/2025 опубліковано на сайті президента, передає RegioNews.
Так санкції введено проти:
- бізнесмена Ігоря Коломойського,
- ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго,
- колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова,
- п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарность" Петра Порошенка,
- екснардепа Віктора Медведчука.
Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на набуття у власність земельних ділянок.
Строк застосування санкцій – безстроковий.
Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони на засіданні у середу, 12 лютого, запровадила санкції проти депутата та бізнесмена Петра Порошенка.
Нардеп звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського та поклав на нього відповідальність за можливі негативні наслідки цього рішення.
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