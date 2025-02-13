Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука

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Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти 5 олігархів

Відповідний указ №81/2025 опубліковано на сайті президента, передає RegioNews.

Так санкції введено проти:

бізнесмена Ігоря Коломойського,

ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго,

колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова,

п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарность" Петра Порошенка,

екснардепа Віктора Медведчука.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Строк застосування санкцій – безстроковий.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони на засіданні у середу, 12 лютого, запровадила санкції проти депутата та бізнесмена Петра Порошенка.

Нардеп звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського та поклав на нього відповідальність за можливі негативні наслідки цього рішення.