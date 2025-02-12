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12 лютого 2025, 07:00

Нагодує всіх: Сили оборони отримали нову польову кухню "Марічка"

12 лютого 2025, 07:00
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ сучасну польову кухню "Марічка" українського виробництва. Вона призначена для приготування їжі у польових умовах для підрозділу чисельністю до 250 осіб

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зауважили, що новітня польова кухня побудована на одновісному шасі причепа для вантажівки. Порівняно з радянським зразком, українська "Марічка" має низку переваг. Так, при схожих габаритних розмірах на вітчизняному зразку можна приготувати вдвічі більший об’єм перших та других страв.

Окрім того, кухня має дві духові шафи об’ємом по 55 літрів, необхідний посуд та технічні ємності.

"Марічка" працює на дизельному або твердому паливі. Завдяки оптимізованій системі нагріву готує страви швидше, використовуючи при цьому менше палива. Вбудоване модульне накриття–парасоля дозволяє персоналу не встановлювати додатковий намет, що заощаджує час для розгортання у робоче положення", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ отримали нову модифікацію мобільного прально-лазневого комплексу вітчизняного виробництва.

війна Міноборони ЗСУ забезпечення Сили оборони польова кухня
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