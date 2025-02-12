ЗСУ показали, як знищили в лісах Донеччини рідкісний російський корабельний бомбомет
На Лиманському напрямку українські захисники знищили рідкісну бойову російську техніку — корабельний бомбомет "Смерч-2". Для ураження застосували дрони-камікадзе
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", передає RegioNews.
Бійці 63-ї окремої механізованої бригади зафільмували момент знищення ворожого бомбомета.
"На базу Уралу русня встановила корабельний бомбомет "Смерч-2", але не врахувала один момент — від пілотів ББС та їхніх великих нічних дронів не сховаєшся", — йдеться в повідомленні 63-ї ОМБр.
Раніше повідомлялося, що Сили безпілотних систем знищили рідкісну російську вогнеметну систему ТОС-А1 "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку.
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