ЗСУ показали, як знищили в лісах Донеччини рідкісний російський корабельний бомбомет

скріншот із відео

На Лиманському напрямку українські захисники знищили рідкісну бойову російську техніку — корабельний бомбомет "Смерч-2". Для ураження застосували дрони-камікадзе

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", передає RegioNews.

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади зафільмували момент знищення ворожого бомбомета.

"На базу Уралу русня встановила корабельний бомбомет "Смерч-2", але не врахувала один момент — від пілотів ББС та їхніх великих нічних дронів не сховаєшся", — йдеться в повідомленні 63-ї ОМБр.

Раніше повідомлялося, що Сили безпілотних систем знищили рідкісну російську вогнеметну систему ТОС-А1 "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку.