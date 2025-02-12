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12 февраля 2025, 17:35

Молодежь может заключить годовой контракт с Минобороны в Резерв+

12 февраля 2025, 17:35
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фото: Министерство обороны Украины
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В обновленной версии мобильного приложения Резерв+ появилась возможность подачи заявки на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" в один клик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Обновление уже доступно для iOS и Android. Вы сможете найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для выбора для подписания "Контракта 18-24", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что "Контракт 18-24" - это добровольная возможность для граждан 18-24 лет присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины на один год с расширенным финансовым и социальным пакетом.

Обновить Резерв+ и подать заявку можно уже сейчас.

Напомним, 11 февраля Министерство обороны официально приступило к проекту "Контракт 18-24" - добровольной инициативе для украинцев возрастной категории 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Украина война Минобороны приложение контрактная служба онлайн Резерв+ Контракт 18-24
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