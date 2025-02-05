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З'ясувалось, що чоловік добровільно почав співпрацювати з окупантами. Він працював на керівництво так званої "ЛНР"

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Черкащині засудили до 15 років позбавлення волі жителя Луганської області за державну зраду. З'ясувалося, що восени 2022 року чоловік за власною волею пішов на співпрацю з окупантами.

Він обіймав посаду "начальника відділу судових приставів Сватівського районного управління юстиції міністерства юстиції "лнр" на території тимчасового окупованого Сватове.

"Вирок суду ухвалено в порядку спеціального судового провадження. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня фактичного затримання особи", - підкреслили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині затримали зрадницю. Відомо, що місцева жителька збирала інформацію про дислокацію, пересування підрозділів та техніки Сил оборони України в Херсоні, а також фіксувала наслідки ворожих обстрілів. Також у соціальних мережах вона закликала до знищення українців.