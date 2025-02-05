17:52  05 лютого
У Києві аферисти продавали квартири людей і виселяли їх на вулицю
14:50  05 лютого
Стало відомо, скільки дітей навчаються в українських школах онлайн з-за кордону
17:22  05 лютого
Двоє неповнолітніх організували автоперегони поблизу Тернополя
UA | RU
UA | RU
05 лютого 2025, 22:42

Працював на "ЛНР": на Черкащині засудили колаборанта

05 лютого 2025, 22:42
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

З'ясувалось, що чоловік добровільно почав співпрацювати з окупантами. Він працював на керівництво так званої "ЛНР"

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Черкащині засудили до 15 років позбавлення волі жителя Луганської області за державну зраду. З'ясувалося, що восени 2022 року чоловік за власною волею пішов на співпрацю з окупантами.

Він обіймав посаду "начальника відділу судових приставів Сватівського районного управління юстиції міністерства юстиції "лнр" на території тимчасового окупованого Сватове.

"Вирок суду ухвалено в порядку спеціального судового провадження. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня фактичного затримання особи", - підкреслили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині затримали зрадницю. Відомо, що місцева жителька збирала інформацію про дислокацію, пересування підрозділів та техніки Сил оборони України в Херсоні, а також фіксувала наслідки ворожих обстрілів. Також у соціальних мережах вона закликала до знищення українців.

колаборант зрада
Патрулював у російській формі: на Харківщині викрили зрадника, який здійснював "надзор" над місцевими жителями
05 лютого 2025, 20:15
Балатувалась від партії Путіна: у Запорізькій області викрили колаборантку
05 лютого 2025, 18:49
На Харківщині викрили колаборанта, який допомагав окупантам у Куп'янську
04 лютого 2025, 16:25
Всі новини »
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
На Прикарпатті жінка вдарила сестру ножем в груди
05 лютого 2025, 23:40
На Буковині викрили Telegram-канал, який пропонував послуги ухилянтам
05 лютого 2025, 23:20
Жителька Кривого Рогу затримана за фейкове мінування
05 лютого 2025, 23:03
Вийшов трейлер документального фільму про українських вибухотехніків
05 лютого 2025, 22:50
На Чернігівщині засудили окупанта, який викрав українця і вивіз його до РФ
05 лютого 2025, 22:22
На Львівщину матір судили через дитину, яка отруїлась канабісом
05 лютого 2025, 22:10
21-річний житель Рівного на лаві підсудних через психотропні речовини альфа-PVP
05 лютого 2025, 21:50
Обережно, аферисти: у поліції розповіли, як родичам зниклик безвісти захистити себе
05 лютого 2025, 21:30
Підриви ТЦК в Україні - справа рук російських спецслужб: у Нацполіції розповіли, як окупанти вербують українців
05 лютого 2025, 21:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »