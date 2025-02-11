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Правоохранители разоблачили спортсменку из Крыма, которая поддерживает агрессию РФ против Украины. Она присоединилась к российской сборной, а также собирает средства для оккупантов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Признали виновным в пособничестве государству-агрессору украинскую спортсменку из Крыма. Заочно ее приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Известно, что речь идет о бывшей украинской спортсменке и многократной чемпионке Европы и мира по сумо. С 2016 г. она начала выступать в составе сборной РФ.

В 2023 году изменница основала волонтерское движение в Крыму. Там она собирает средства на закупку дизельных генераторов, раций, тепловизоров и других ресурсов для военнослужащих РФ, которые вели боевые действия против Украины. В частности – в городе Бахмут. Кроме того, "Волонтерка" распространяла отчеты о сборах средств в соцсетях.

"Осужденная неоднократно выступала в пропагандистских медиа, транслируя пророссийские нарративы в информационное пространство Крыма. В частности, заявляла о необходимости помощи армии РФ в проведении так называемой "сво" и "защиты полуострова от ВСУ"", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее разоблачили двух предателей. Известно, что мужчины граждане Украины, однако они перешли на сторону врага добровольно. Кроме того, они сражались против украинских военных на территории Донецкой области. Теперь они объявлены в розыск.