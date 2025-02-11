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11 февраля 2025, 00:20

Украина прошла тестирование: к 2026 году будет запущен европейский цифровой кошелек

11 февраля 2025, 00:20
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Фото: Минцифра
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В Минцифре сообщили, что украинцы смогут получать доступ к государственным и частным услугам даже за границей. Это станет возможно с помощью европейского цифрового кошелька.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, передает RegioNews.

Украина уже к концу 2026 года присоединится к Европейскому кошельку цифровой идентификации (EUDI). Благодаря этому будет возможность получать доступ к государственным и частным услугам, несмотря на границы.

В минцифре сообщили, что украинская команда впервые встретилась с участниками консорциума Potential. Они протестировали совместимость электронных документов с прототипами европейских цифровых кошельков.

"EU Digital Identity Wallet понадобится для многих жизненных ситуаций за границей - зарегистрировать SIM-карты, открыть счет в банке или показать документы в телефоне", - добавили в министерстве.

Следует отметить, что ранее сообщалось о ШИ-помощнике для Дії . Известно, что для партнеров, желающих интегрировать сервисы "Дії", уже работает ИИ-чатбот "Наталка". Искусственный интеллект будет помогать украинцам, если у них будут проблемы при взаимодействии с государством.

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