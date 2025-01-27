У "Дії" відновили послугу перереєстрації авто

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У застосунку "Дія" після масштабної кібератаки відновили ще одну послугу – перереєстрація авто

Про це повідомляє пресслужба "Дії", інформує RegioNews.

"Доклали всіх зусиль, щоб ви знову швидко перереєстровували авто. Змінюйте власника машини з "Дією", як і раніше. Сервісний центр МВС отримає ваш запит онлайн, техпаспорт підтягнеться в "Дію", а пластиковий техпаспорт і нові номери заберете з пошти", – йдеться у повідомленні.

Щоб скористатися послугою, необхідно клікнути на необхідні опції та запланувати розрахунок за авто. Сервіс автоматично перевірить автомобіль, покупця та продавця. Це унеможливить продаж автівки, яке в розшуку або викрадено.

Якщо користувач бажає змінити номери, можна отримати фірмові із серією DI.

Нагадаємо, раніше на порталі "Дія" була відновлена можливість онлайн-бронювання працівників від мобілізації.