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10 лютого 2025, 17:31

Народна депутатка запропонувала зробити Україну "52-м" штатом США

10 лютого 2025, 17:31
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фото: Facebook Мар'яни Безуглої
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Народна депутатка Мар’яна Безугла запропонувала зробити Україну одним із штатів США

Як передає RegioNews, про це вона повідомила у Телеграмі.

"Може, нас 52 штатом? Під боком у рф", - написала вона.

Раніше Безугла запропонувала радикальну законодавчу ініціативу - позбавляти громадянства та заарештувати майно тих військовозобов'язаних, які виїхали за кордон під час війни. Вона доповнила таку ініціативу пропозицією віддати активи втікачів за кордон сім'ям загиблих воїнів.

Нагадаємо, в українській столиці на земельній корупції викрили банду, яку очолював відомий ексдепутат міськради. Ймовірно, йдеться про бізнесмена Дениса Комарницького.

Безугла Мар'яна США політика заява
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