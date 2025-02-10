Народна депутатка запропонувала зробити Україну "52-м" штатом США

фото: Facebook Мар'яни Безуглої

Як передає RegioNews, про це вона повідомила у Телеграмі.

"Може, нас 52 штатом? Під боком у рф", - написала вона.

Раніше Безугла запропонувала радикальну законодавчу ініціативу - позбавляти громадянства та заарештувати майно тих військовозобов'язаних, які виїхали за кордон під час війни. Вона доповнила таку ініціативу пропозицією віддати активи втікачів за кордон сім'ям загиблих воїнів.

Нагадаємо, в українській столиці на земельній корупції викрили банду, яку очолював відомий ексдепутат міськради. Ймовірно, йдеться про бізнесмена Дениса Комарницького.