Нардеп Дмитро Микиша вийшов із фракції "Слуга народу"
Народний депутат України Дмитро Микиша вирішив вийти з фракції "Слуга народу". Про це стало відомо сьогодні, 19 грудня
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, інформує RegioNews.
Дмитро Микиша є мажоритарником і членом групи "Розумна політика" Дмитра Разумкова.
"В Коаліції залишається 232 людини. І це при тому, що серед них два просто в бігах, і ще 6-7 під підозрою НАБУ, і два не ходять від слова зовсім", – констатував Ярослав Железняк.
Як відомо, 19 липня народна депутатка "Слуги народу" Юлія Яцик вийшла із фракції.
Раніше повідомлялося, що 17 липня народна депутатка України від партії "Слуга народу” Мар'яна Безугла вийшла з фракції за власною заявою.
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