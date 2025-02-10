Народная депутатка предложила сделать Украину "52-м" штатом США
Народная депутатка Марьяна Безугла предложила сделать Украину одним из штатов США
Как передает RegioNews, об этом она сообщила в телеграмме.
"Может быть, нас 52 штатом? Под боком в России", - написала она.
Ранее Безугла предложила радикальную законодательную инициативу - лишать гражданства и арестовать имущество военнообязанных, которые выехали за границу во время войны. Она дополнила подобную инициативу предложением отдать активы беглецов за границу семьям погибших воинов.
Напомним, в украинской столице на земельной коррупции разоблачили банду, которую возглавлял известный эксдепутат горсовета. Вероятно, речь идет о бизнесмене Денисе Комарницком.
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