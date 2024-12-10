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Якщо Україна знизить мобілізаційний вік до 18 років, то США та союзники забезпечать усіх новобранців спорядженням

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає RegioNews.

Водночас він зазначив, що рішення про склад Збройних сил має ухвалити сама Україна.

"Ми ясно дали зрозуміти: якщо вони нададуть додаткові сили для участі в боях, ми і наші союзники будемо готові екіпірувати і навчити ці сили", – повідомив Метью Міллер.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван переконаний, що нинішні проблеми України на фронті пов'язані із дефіцитом солдатів, а не зброї. Тож, на його думку, необхідно мобілізувати більше людей.