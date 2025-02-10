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У СБУ повідомили про засудження російського пропагандиста, який публічно закликає до атак по цивільному населенню України. Він також висловлював бажання бачити Сумщину як "мертву зону"

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Заочно засудили російського пропагандиста Сергія Міхєєва. Він закликав окупантів перетворити Сумську область на "мертву зону". Також він публічно підтримує злочини РФ проти цивільного населення України.

"За даними слідства, у червні 2023 року Міхєєв закликав командування окупаційних угруповань рф здійснити серію масованих ракетно-бомбових та артилерійських ударів по Сумах", - нагадали правоохоронці.

Також він постійно виступає на пропагандистських ток-шоу Соловйова. Там він закликає росіян продовжувати атакувати цивільну інфраструктуру у прикордонних районах України.

"На підставі зібраних доказів суд визнав Міхєєва винним у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Оскільки зловмисник переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що судитимуть співачку-зрадницю Таїсію Повалій. Вона публічно виправдовує російську агресію проти України. Зокрема, артистка активно виступає на підтримку президента РФ. Крім того, вона бере участь у різноманітних політичних акціях, а українців - називає "зомбованими нацистами".