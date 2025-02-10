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10 февраля 2025, 16:55

Хочет превратить Сумщину в "мертвую зону": осудили пропагандиста Михеева, поддерживающего атаки по украинцам

10 февраля 2025, 16:55
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Фото из открытых источников
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В СБУ сообщили об осуждении российского пропагандиста, публично призывающего к атакам по гражданскому населению Украины. Он также выражал желание видеть Сумщину как "мертвую зону"

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Заочно осудили российского пропагандиста Сергея Михеева. Он призвал окупантов превратить Сумскую область в "мертвую зону". Также он публично поддерживает преступления РФ против гражданского населения Украины.

"По данным следствия, в июне 2023 года Михеев призвал командование оккупационных группировок России осуществить серию массированных ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по Сумам", - напомнили правоохранители.

Также он постоянно выступает на пропагандистском ток-шоу Соловьева. Там он призывает россиян продолжать атаковать гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Украины.

"На основании собранных доказательств суд признал Михеева виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Поскольку злоумышленник скрывается в России, продолжаются .

Напомним, что ранее стало известно, что будут судить певицу-предательницу Таисию Повалий. Она публично оправдывает российскую агрессию против Украины. В частности, артистка активно выступает в поддержку президента РФ. Кроме того, она принимает участие в различных политических акциях, а украинцев называет "зомбированными нацистами".

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