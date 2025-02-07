Фото: СБУ

Житель Донеччині передавав окупантам дані про розташування українських військових. Ворога особливо цікавили опорні пункти оборони

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Чергового агента ФСБ викрили на Донеччині. Він коригував ворожий вогонь по українських захисниках на Краматорському напрямку.

Коли зрадник виявляв "потенційні цілі", він передавав координати окупантам. Для ворога пріоритетними цілями були опорні пункти оборони, штаби та вогневі позиції артилерії Збройних Сил України.

Завербували 41-річного працівника агропідприємства з прифронтового селища Краматорського району росіяни в грудні минулого рогу. Зрадник об’їжджав місцевість, де відслідковував пункти базування українських захисників. Потім він відправляв до російської ФСБ "звіти" з скріншотами Google-карт з позначками "цілей".

Наразі зловмисник уже перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше викрили жительку Кривого Рогу, яка поширювала інформацію про розташування військових формувань. Також у соцмережах вона заперечувала агресію РФ проти України, та вихваляла диктатора Путіна.

Також повідомлялося, що СБУ затримала двох агентів РФ, які намагались пустити з рейок вантажний потяг на місцевій лінії залізничного сполучення. Двоє жителів Одещини віком 17 та 18 років були завербовані спецслужбами РФ через мессенджери.