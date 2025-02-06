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06 лютого 2025, 17:00

Співачку-зрадницю Таїсію Повалій судитимуть - Офіс генпрокурора

06 лютого 2025, 17:00
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Фото з відкритих джерел
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Колишня народна артистка України Таїсія Повалій та ексдепутатка партії президента-втікача Януковича активно виступає на підтримку Путіна. Зокрема, йдеться про політичні акції

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передає RegioNews.

Прокуратура Вінницької області скерувала до суду акт стосовно депутатки України VII скликання від забороненої "Партії регіонів", колишньої народної артистки України. Її обвинувачують у колабораційній діяльності. Зокрема, вона публічно виправдовувала російську агресію проти України.

У 2014 році співачка виїхала до Росії. Зараз вона живе та працює у Москві. Уже після початку повномасштабної війни, в 2023 році, зрадниця отримала російське громадянство.

"Слідство встановило, що, маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку президента РФ. Зокрема, бере участь у різноманітних політичних акціях", - повідомили в прокуратурі.

Обвинувачена активно роздає інтерв'ю для медіа пропагандистів, де вона возвеличує російські воєнно-політичні ідеали та принижує українців, називаючи їх "зомбованими нацистами".

Слід нагадати, що в жовтні 2024 року Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) стягнув у власність держави авто, будинок, земельні ділянки та права на дев'ять пісень співачки. Тоді у дохід держави стягнули автомобілі, земельну ділянку в Київській області, а також такі активи Таїсії Повалій:

  • транспортний засіб BMW;
  • пристрій для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії;
  • права на музику та слова до дев'яти творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").
зрада прокуратура
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