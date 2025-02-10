ЗСУ ліквідували понад 850 тисяч російських окупантів, — Генштаб
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить більше 850 тисяч військових. Протягом минулої доби, 9 лютого, Сили оборони України знищили ще 1 170 російських загарбників, 16 бойових броньованих машин і понад 35 артсистем
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 10.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 850 490 (+1 170) осіб,
- танків ‒ 10 001 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 813 (+16) од,
- артилерійських систем – 22 879 (+35) од,
- РСЗВ – 1 273 од,
- засоби ППО ‒ 1 059 (+3) од,
- літаків – 370 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 623 (+137) од,
- крилаті ракети ‒ 3 054 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 638 (+109) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 740 (+1) од.
Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 8 960 російських окупантів, а також 2 056 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.
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