07:10  10 лютого
За тиждень ЗСУ знищили майже 9 тисяч росіян
09:16  10 лютого
З'явилося відео моменту влучання російського "Шахеда" у Сумах
10:11  10 лютого
СБУ затримала у Харкові двох російських шпигунів – психотерапевта і диякона УПЦ МП
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2025, 10:20

ЗСУ ліквідували понад 850 тисяч російських окупантів, — Генштаб

10 лютого 2025, 10:20
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить більше 850 тисяч військових. Протягом минулої доби, 9 лютого, Сили оборони України знищили ще 1 170 російських загарбників, 16 бойових броньованих машин і понад 35 артсистем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 10.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 850 490 (+1 170) осіб,
  • танків ‒ 10 001 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 813 (+16) од,
  • артилерійських систем – 22 879 (+35) од,
  • РСЗВ – 1 273 од,
  • засоби ППО ‒ 1 059 (+3) од,
  • літаків – 370 од,
  • гелікоптерів – 331 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 623 (+137) од,
  • крилаті ракети ‒ 3 054 од,
  • кораблі / катери ‒ 28 од,
  • підводні човни ‒ 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 638 (+109) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 740 (+1) од.

Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 8 960 російських окупантів, а також 2 056 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.

РФ війна окупанти ЗСУ Генштаб втрати росіян
На Сумщині ППО збила 5 російських "шахедів"
10 лютого 2025, 08:15
Прикордонники підбили 7 одиниць ворожої бронетехніки окупантів на Краматорському напрямку
10 лютого 2025, 06:40
Танки, БМП, БТР і МТ-ЛБ: прикордонники показали, як нищать російську техніку на Харківщині
09 лютого 2025, 13:53
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
У Києві чоловік пограбував жінку, яка ховалася під час повітряної тривоги в підземному переході
10 лютого 2025, 10:42
СБУ затримала у Харкові двох російських шпигунів – психотерапевта і диякона УПЦ МП
10 лютого 2025, 10:11
Війська РФ вдарили по Гуляйполю на Запоріжжі: постраждала жінка
10 лютого 2025, 09:49
Нічна атака дронів: ППО збила понад 60 "шахедів" та БпЛА-імітаторів
10 лютого 2025, 09:30
Росіяни скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава: чоловік помер
10 лютого 2025, 09:20
З'явилося відео моменту влучання російського "Шахеда" у Сумах
10 лютого 2025, 09:16
Росіяни атакували дроном автомобіль на Харківщині, водій отримав поранення
10 лютого 2025, 08:51
Масовані обстріли Нікопольщини: зруйновані будинки та підприємства, поранені 4 людей
10 лютого 2025, 08:35
Поліція розшукала водія Porsche Cayenne, який катався на площі перед Львівською оперою
10 лютого 2025, 08:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »