За тиждень ЗСУ знищили майже 9 тисяч росіян
За минулий тиждень, із 2 по 9 лютого, Сили оборони України знищили близько 8 960 російських окупантів, а також 2 056 одиниць озброєння та військової техніки загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 84 танки;
- 130 бойових броньованих машин;
- 306 артилерійських систем;
- 6 РСЗВ;
- 6 установок ППО;
- 820 одиниць автотехніки;
- 10 одиниць спецтехніки.
"Також наші захисники знищили ворожий літак та 693 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, бійці 28-ї ОМБр знищили російський штурмовик Су-25 та пошкодили ворожий гелікоптер Мі-8. Це сталося біля Торецька Донецької області.
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