За тиждень ЗСУ знищили майже 9 тисяч росіян

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулий тиждень, із 2 по 9 лютого, Сили оборони України знищили близько 8 960 російських окупантів, а також 2 056 одиниць озброєння та військової техніки загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

84 танки;

130 бойових броньованих машин;

306 артилерійських систем;

6 РСЗВ;

6 установок ППО;

820 одиниць автотехніки;

10 одиниць спецтехніки.

"Також наші захисники знищили ворожий літак та 693 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.

Нагадаємо, бійці 28-ї ОМБр знищили російський штурмовик Су-25 та пошкодили ворожий гелікоптер Мі-8. Це сталося біля Торецька Донецької області.