18:16  07 лютого
Жінки в Україні заробляють майже на 20% менше за чоловіків
11:59  09 лютого
У Львові представники ТЦК викрали викладача університету: чоловіка знайшли під Києвом із переломом черепа
13:40  08 лютого
У Запоріжжі розшукали підлітків, які жорстоко вбили собаку
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2025, 07:10

За тиждень ЗСУ знищили майже 9 тисяч росіян

10 лютого 2025, 07:10
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

За минулий тиждень, із 2 по 9 лютого, Сили оборони України знищили близько 8 960 російських окупантів, а також 2 056 одиниць озброєння та військової техніки загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

  • 84 танки;
  • 130 бойових броньованих машин;
  • 306 артилерійських систем;
  • 6 РСЗВ;
  • 6 установок ППО;
  • 820 одиниць автотехніки;
  • 10 одиниць спецтехніки.

"Також наші захисники знищили ворожий літак та 693 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.

Нагадаємо, бійці 28-ї ОМБр знищили російський штурмовик Су-25 та пошкодили ворожий гелікоптер Мі-8. Це сталося біля Торецька Донецької області.

РФ війна окупанти ЗСУ втрати росіян Олександр Павлюк
Танки, БМП, БТР і МТ-ЛБ: прикордонники показали, як нищать російську техніку на Харківщині
09 лютого 2025, 13:53
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація на 9 лютого
09 лютого 2025, 12:54
Вночі росіяни запустили по Україні понад 150 "шахедів": як відпрацювала ППО
09 лютого 2025, 10:55
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
У ВМС України пояснили, чому ворог більше не мінує Чорне море
10 лютого 2025, 07:27
Росіяни завдали ударів по Костянтинівці і Краматорську: шестеро поранених
10 лютого 2025, 06:53
Прикордонники підбили 7 одиниць ворожої бронетехніки окупантів на Краматорському напрямку
10 лютого 2025, 06:40
У Києві Chrysler вилетів на узбіччя та перекинувся: є постраждалі
10 лютого 2025, 05:49
На Сумщині потяг на смерть збив жінку
10 лютого 2025, 04:13
Святкував іменини: на Тернопільщині 20-річний хлопець порубав сокирою трьох приятелів
10 лютого 2025, 03:45
У Полтаві автівка влетіла у дерево: двоє постраждалих, зокрема дитина
10 лютого 2025, 03:10
У Києві сталася пожежа на СТО
10 лютого 2025, 02:15
Укренерго повідомило про обмеження енергопостачання у понеділок: кого стосується
10 лютого 2025, 01:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »