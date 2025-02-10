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10 февраля 2025, 10:20

ВСУ ликвидировали более 850 тысяч российских оккупантов, — Генштаб

10 февраля 2025, 10:20
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 850 тысяч военных. За прошедшие сутки, 9 февраля, Силы обороны Украины уничтожили еще 1 170 российских захватчиков, 16 боевых бронированных машин и более 35 артсистем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 850 490 (+1 170) человек,
  • танков ‒ 10 001 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 813 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 22 879 (+35) ед,
  • РСЗО – 1 273 ед,
  • средства ПВО ‒ 1 059 (+3) ед,
  • самолетов – 370 ед,
  • вертолетов – 331 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 623 (+137) ед,
  • крылатые ракеты 3 054 ед,
  • корабли / катера ‒ 28 ед,
  • подлодки ‒ 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36 638 (+109) ед,
  • специальной техники – 3 740 (+1) ед.

Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 8 960 российских оккупантов, а также 2 056 единиц вооружения и военной техники захватчиков.

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