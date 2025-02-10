ВСУ ликвидировали более 850 тысяч российских оккупантов, — Генштаб
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 850 тысяч военных. За прошедшие сутки, 9 февраля, Силы обороны Украины уничтожили еще 1 170 российских захватчиков, 16 боевых бронированных машин и более 35 артсистем
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 850 490 (+1 170) человек,
- танков ‒ 10 001 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 20 813 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 22 879 (+35) ед,
- РСЗО – 1 273 ед,
- средства ПВО ‒ 1 059 (+3) ед,
- самолетов – 370 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 623 (+137) ед,
- крылатые ракеты 3 054 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 36 638 (+109) ед,
- специальной техники – 3 740 (+1) ед.
Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 8 960 российских оккупантов, а также 2 056 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
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