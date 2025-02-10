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10 лютого 2025, 08:15

На Сумщині ППО збила 5 російських "шахедів"

10 лютого 2025, 08:15
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фото: Сумська ОВА
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Сьогодні вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники неба результативно відпрацювали по ворожих БпЛА

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"Сьогодні, 10 лютого у небі над Сумщиною наші зенітники збили 5 ворожих "Шахедів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку 2025 року підрозділи ППО приземлили в регіоні 359 російських безпілотників, які несли смерть та руйнування.

Нагадаємо, 9 лютого, після 23:00, росіяни атакували Суми ударними дронами типу "шахед". Внаслідок удару пошкоджена автомобільна стоянка в одному із житлових кварталів міста.

війна Сумська область дрон БПЛА атака ППО шахед
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