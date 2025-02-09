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09 лютого 2025, 13:53

Танки, БМП, БТР і МТ-ЛБ: прикордонники показали, як нищать російську техніку на Харківщині

09 лютого 2025, 13:53
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фото: ДПСУ
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За тиждень воїни бригади "Помста" ефективно відпрацювали по ворожих цілях на Куп’янському напрямку. Російські війська зазнали втрат

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Підрозділ РУБпАК "Фенікс" показав яскраву підбірку ураження бойової техніки росіян.

"Велика кількість знищеної та пошкодженої техніки противника на Куп’янському напрямку: 2 танки, 3 БМП, БТР, МТ-ЛБ та 6 військових вантажівок", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом кількох днів воїни бригади "Помста" ефективно відпрацювали по ворожих цілях на Куп’янському напрямку. Оператори ударних дронів знищили піхоту та склади боєкомплекту російських військ.

РФ війна прикордонники окупанти Харківська область втрати росіян Купʼянський напрямок
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