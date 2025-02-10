03 лютого 2025

Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?

​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...