Росія вивела в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"

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Станом на ранок неділі, 9 лютого, російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до чотирьох ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі військові фіксують шість кораблів РФ, з них два є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму росіяни відновлюють стару базу підводних човнів у Балаклавській бухті.

Раніше українські розвідники уразили одразу три радіолокаційні станції окупантів у Криму.