Росія вивела в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"
Станом на ранок неділі, 9 лютого, російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до чотирьох ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі військові фіксують шість кораблів РФ, з них два є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму росіяни відновлюють стару базу підводних човнів у Балаклавській бухті.
Раніше українські розвідники уразили одразу три радіолокаційні станції окупантів у Криму.
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