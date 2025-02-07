03:35  07 лютого
Побиття підлітка ланцюгами в Києві: за справу взялася поліція
04:00  07 лютого
На Запоріжжі Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3"
07:05  07 лютого
Арсенал ЗСУ поповнили нові зразки кулеметів та гвинтівок
UA | RU
UA | RU
07 лютого 2025, 13:44

На узбережжя Одещини викинуло тисячі медуз: у чому причина

07 лютого 2025, 13:44
Читайте также на русском языке
фото: Facebook/Ivan Rusev
Читайте также
на русском языке

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" на морському узбережжі, виявили тисячі медуз

Про це повідомив співробітник нацпарку, еколог Іван Русєв, передає RegioNews.

Моніторинг узбережжя в межах нацпарку та певних прилеглих територіях ведеться кілька тижнів. Вже зафіксовано чимало забруднених мазутом ділянок.

Під час чергових обстежень заповідника виявлено тисячі медуз виду Аурелія вухата (Aurelia aurita).

За словами науковця, скоріше за все, це сталося через мазут, який витік з російських танкерів, що затонули у грудні 2024 року в районі Керченської затоки.

"Тільки на піску, біля води, було майже 5000 дрібних медуз розмірами від 2 до 10 см – середній розмір 5 см. У воді на мілководному шельфі їх більше, але порахувати неможливо... Це перше таке наше спостереження на узбережжі моря взимку", - наголошує науковець.

Іван Русєв пояснює, медузи відповідають параметрам для надійних видів біоіндикаторів з метою виявлення впливу забруднень, таких як нейротоксичні сполуки, важкі метали, забруднення пластиком та інші. Аурелія - желеподібна істота, слиз якої містить бактерії, що споживають вуглеводні, в тому числі сиру нафту.

Нагадаємо, в Одеській області на узбережжі Лиманської громади комунальники зібрали понад 400 кг нафтопродуктів, які викинуло на берег після аварії російських танкерів у Керченській протоці.

15 грудня 2024 року в Керченській протоці затонули російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Унаслідок цього в Чорне море вилилося понад 4000 тонн мазуту. Збитки від розливу нафтопродуктів попередньо оцінюються у 14 мільярдів доларів.

Раніше українські науковці заявили, що російські окупанти забруднили Азовське море до критичного рівня.

Одеська область медузи нафтопродукти Танкер Чорне море узбережжя
На узбережжі Одещини виявили нові ділянки з мазутом із російських танкерів
05 лютого 2025, 15:39
На узбережжі Одещини зібрали понад 400 кг мазуту з російських танкерів
31 січня 2025, 17:20
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
У ЗСУ з'явиться новий мобільний прально-лазневий комплекс
07 лютого 2025, 13:24
У Запоріжжі ЗСУ збили КАБ: у Повітряних силах заявили, що вже не вперше
07 лютого 2025, 12:58
Прикордонники перервали росіянам зв’язок на Сумському напрямку
07 лютого 2025, 12:53
У Хмельницькому російський агент готував теракт поблизу підрозділів Сил оборони
07 лютого 2025, 12:47
Авіаудар по багатоповерхівці на Сумщині: загинули троє людей
07 лютого 2025, 12:33
У Києві горіла квартира в багатоповерхівці: загинула жінка
07 лютого 2025, 12:25
Російська армія за добу атакувала Донеччину понад 3 тисячі разів
07 лютого 2025, 12:03
На Буковині в приміщенні обласного ТЦК помер 32-річний чоловік: що відомо
07 лютого 2025, 11:37
Вибори в Україні у 2025 році — це не пустий звук
07 лютого 2025, 11:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »