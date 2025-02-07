На узбережжя Одещини викинуло тисячі медуз: у чому причина

фото: Facebook/Ivan Rusev

Про це повідомив співробітник нацпарку, еколог Іван Русєв, передає RegioNews.

Моніторинг узбережжя в межах нацпарку та певних прилеглих територіях ведеться кілька тижнів. Вже зафіксовано чимало забруднених мазутом ділянок.

Під час чергових обстежень заповідника виявлено тисячі медуз виду Аурелія вухата (Aurelia aurita).

За словами науковця, скоріше за все, це сталося через мазут, який витік з російських танкерів, що затонули у грудні 2024 року в районі Керченської затоки.

"Тільки на піску, біля води, було майже 5000 дрібних медуз розмірами від 2 до 10 см – середній розмір 5 см. У воді на мілководному шельфі їх більше, але порахувати неможливо... Це перше таке наше спостереження на узбережжі моря взимку", - наголошує науковець.

Іван Русєв пояснює, медузи відповідають параметрам для надійних видів біоіндикаторів з метою виявлення впливу забруднень, таких як нейротоксичні сполуки, важкі метали, забруднення пластиком та інші. Аурелія - желеподібна істота, слиз якої містить бактерії, що споживають вуглеводні, в тому числі сиру нафту.



Нагадаємо, в Одеській області на узбережжі Лиманської громади комунальники зібрали понад 400 кг нафтопродуктів, які викинуло на берег після аварії російських танкерів у Керченській протоці.

15 грудня 2024 року в Керченській протоці затонули російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Унаслідок цього в Чорне море вилилося понад 4000 тонн мазуту. Збитки від розливу нафтопродуктів попередньо оцінюються у 14 мільярдів доларів.

Раніше українські науковці заявили, що російські окупанти забруднили Азовське море до критичного рівня.