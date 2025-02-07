Уперше за час війни над Чорним морем пролетів літак США

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Літак Повітряних сил Сполучених Штатів Америки вперше за кілька років пролетів над Чорним морем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Newsweek.

Видання зазначає, що американський літак збирав розвідувальні дані про російські війська у тимчасово окупованому Криму.

Такий крок може стати ознакою нового і сміливішого підходу Пентагону до війни за президентства Дональда Трампа, вказують автори статті.

Відомо, що літак радіотехнічної розвідки RC-135V Rivet Joint із позивним "JAKE17" пролетів углиб Чорного моря і наблизився на 160 кілометрів до Севастополя.

США раніше відправляли розвідувальні літаки в Чорне море з баз союзників у Європі для спостереження за військовими об'єктами росіян, але після початку повномасштабної війни РФ проти України американці використовували виключно безпілотники.

Раніше експерти підрахували, у скільки Україні обходиться один день війни. Отже, в 2024 році один день війни коштував Україні близько 5,7 млрд грн або 142 млн доларів США.