Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"
По состоянию на утро воскресенья, 9 февраля, российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря один корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
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в Средиземном море военные фиксируют шесть кораблей РФ, из них два являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.
Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму россияне восстанавливают старую базу подлодок в Балаклавской бухте.
Ранее украинские разведчики поразили сразу три радиолокационные станции оккупантов в Крыму.
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