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07 лютого 2025, 18:16

Жінки в Україні заробляють майже на 20% менше за чоловіків

07 лютого 2025, 18:16
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фото: freepik.com
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Гендерний розрив в оплаті праці в нашій країні залишається важливою соціально-економічною проблемою

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка-аналітикиня Аналітичного центру "ЮрФем" Дар'я Росохата, передає RegioNews.

Згідно з офіційною статистикою, наразі цей розрив становить 18,6%. Це дещо вище за середньоєвропейський показник.

Експертка зауважує, що дані, які використовуються для розрахунку цього показника, не враховують тіньовий сектор економіки. Тобто насправді розрив може бути ще більшим.

Д.Росохата зазначає, що гендерний розрив не лише відображає нерівність в оплаті праці, але й має довгострокові наслідки для жінок. Наприклад, це впиває на розмір пенсій у майбутньому.

Вона нагадує, що до 2017 року були законодавчі бар'єри, які значно ускладнювали доступ жінок до певних професій.

"Наказ Міністерства охорони здоров’я №256 містив список заборонених професій для жінок, що звужувало перелік тих професій, де жінки могли би обіймати керівні посади. Хоча цей наказ скасовано, потрібен певний час, щоб жінки змогли інтегруватися в раніше закриті сфери та зайняти лідерські позиції" - підсумовує експертка.

Нагадаємо, фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів.

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