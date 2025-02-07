03:35  07 февраля
Избиение подростка цепями в Киеве: за дело взялась полиция
18:16  07 февраля
Женщины в Украине зарабатывают почти на 20% меньше мужчин
07:05  07 февраля
Арсенал ВСУ пополнили новые образцы пулеметов и винтовок
UA | RU
UA | RU
07 февраля 2025, 18:16

Женщины в Украине зарабатывают почти на 20% меньше мужчин

07 февраля 2025, 18:16
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

Гендерный разрыв в оплате труда в нашей стране остается важной социально-экономической проблемой

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист-аналитика Аналитического центра "ЮрФем" Дарья Росохата, передает RegioNews.

Согласно официальной статистике, в настоящее время этот разрыв составляет 18,6%. Это несколько выше среднеевропейского показателя.

Эксперт отмечает, что данные, используемые для расчета этого показателя, не учитывают теневой сектор экономики. То есть на самом деле разрыв может быть еще больше.

Д. Росохата отмечает, что гендерный разрыв не только отражает неравенство в оплате труда, но и имеет долгосрочные последствия для женщин. К примеру, это упивает на размер пенсий в будущем.

Она напоминает, что до 2017 года были законодательные барьеры, значительно усложнявшие доступ женщин к определенным профессиям.

"Приказ Министерства здравоохранения №256 содержал список запрещенных профессий для женщин, что сужало перечень тех профессий, где женщины могли бы занимать руководящие должности. Хотя этот приказ отменен, нужно время, чтобы женщины смогли интегрироваться в ранее закрытые сферы и занять лидерские позиции" - заключает эксперт.

Напомним, специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов.

зарплаты экономика общество рынок труда
Опрос показал, что, несмотря на войну, подавляющее большинство украинцев не планируют переезжать из своего региона
06 февраля 2025, 14:53
Украинцы все чаще разрывают брачные отношения
05 февраля 2025, 10:12
Стало известно, во сколько Украине обходится один день войны
30 января 2025, 10:17
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
Разоблачили коллаборанта из Херсона, который стал "старостой села" при оккупантах
07 февраля 2025, 18:12
В Херсоне россияне атаковали остановку, ранен один человек
07 февраля 2025, 17:55
У министра обороны новые заместители: кого назначил Кабмин
07 февраля 2025, 17:54
В Закарпатье водитель грузовика пытался скрытно вывезти мужчину за границу
07 февраля 2025, 17:41
В Днепропетровской области пенсионеров заставляли платить за БАДы, которые они не заказывали
07 февраля 2025, 17:37
В Херсоне россияне убили работника предприятия критической инфраструктуры
07 февраля 2025, 17:22
В Винницкой области чиновник "торговал" непригодностью к военной службе
07 февраля 2025, 17:16
Украинцы меньше женятся, но чаще заключают брачные договоры - статистика
07 февраля 2025, 17:08
Зеленский уволил генерала Мойсюка с должности уполномоченного по гарантиям безопасности
07 февраля 2025, 17:06
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »