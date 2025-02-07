Женщины в Украине зарабатывают почти на 20% меньше мужчин

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Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист-аналитика Аналитического центра "ЮрФем" Дарья Росохата, передает RegioNews.

Согласно официальной статистике, в настоящее время этот разрыв составляет 18,6%. Это несколько выше среднеевропейского показателя.

Эксперт отмечает, что данные, используемые для расчета этого показателя, не учитывают теневой сектор экономики. То есть на самом деле разрыв может быть еще больше.

Д. Росохата отмечает, что гендерный разрыв не только отражает неравенство в оплате труда, но и имеет долгосрочные последствия для женщин. К примеру, это упивает на размер пенсий в будущем.

Она напоминает, что до 2017 года были законодательные барьеры, значительно усложнявшие доступ женщин к определенным профессиям.

"Приказ Министерства здравоохранения №256 содержал список запрещенных профессий для женщин, что сужало перечень тех профессий, где женщины могли бы занимать руководящие должности. Хотя этот приказ отменен, нужно время, чтобы женщины смогли интегрироваться в ранее закрытые сферы и занять лидерские позиции" - заключает эксперт.

Напомним, специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов.