Опитування показало, що попри війну переважна більшість українців не планують переїжджати зі свого регіону
Більшість наших співвітчизників – 76% заявляє про готовність брати участь у змінах у країні
Про це йдеться в оприлюднених результатах опитування групи "Рейтинг", передає RegioNews.
Як зазначається, абсолютна більшість респондентів (76%) заявляє про готовність брати участь у змінах у країні. Опитані найбільше зацікавлені в інформації про боротьбу з корупцією (52%) і перебіг війни (34%).
Близько 79% респондентів заявляють, що цікавляться ситуацією на окупованих територіях, особливо жителі прифронтових регіонів. З іншого боку половина українців (52%) вважає, що медіа надають недостатньо інформації про умови життя на тимчасово окупованих територіях.
Попри усі виклики війни, абсолютна більшість опитаних (81%) не планують переїжджати зі свого регіону.
Учасниками опитування стали 2000 жителів України віком від 18 років і старше.
Раніше стало відомо, скільки українців загинуло від вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабної війни. Станом на початку 2025 року в Україні від мін і вибухонебезпечних предметів загинули понад 300 людей.