Опитування показало, що попри війну переважна більшість українців не планують переїжджати зі свого регіону

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Більшість наших співвітчизників – 76% заявляє про готовність брати участь у змінах у країні

Про це йдеться в оприлюднених результатах опитування групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Як зазначається, абсолютна більшість респондентів (76%) заявляє про готовність брати участь у змінах у країні. Опитані найбільше зацікавлені в інформації про боротьбу з корупцією (52%) і перебіг війни (34%).

Близько 79% респондентів заявляють, що цікавляться ситуацією на окупованих територіях, особливо жителі прифронтових регіонів. З іншого боку половина українців (52%) вважає, що медіа надають недостатньо інформації про умови життя на тимчасово окупованих територіях.

Попри усі виклики війни, абсолютна більшість опитаних (81%) не планують переїжджати зі свого регіону.

Учасниками опитування стали 2000 жителів України віком від 18 років і старше.

Раніше стало відомо, скільки українців загинуло від вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабної війни. Станом на початку 2025 року в Україні від мін і вибухонебезпечних предметів загинули понад 300 людей.