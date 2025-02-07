Синоптики розповіли, яку погоду чекати на вихідних

фото: photographers.ua

З 8 по 10 лютого погоду в Україні продовжуватиме визначатиме поле дуже високого атмосферного тиску та холодне повітря арктичного походження. Опадів не очікується

Про це передає RegioNews з посиланням на дані Укргідрометцентру.

У суботу, 8 лютого, на дорогах, крім більшості західних та південних областей, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, в Криму 0-5° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві в суботу без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.

9 лютого в Україні опадів також не очікують. Температура вночі 5-10° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла, у східних областях та Карпатах 1-6° морозу.

У столиці в неділю температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.

Нагадаємо, в січні у Києві було оновлено 11 температурних рекордів.