У Києві зафіксували новий температурний рекорд

фото: freepik.com

У столиці в середу, 29 січня середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цієї дати

Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила на своїй сторінці у соцмережі, передає RegioNews.

Як зазначається, середньодобова температура повітря вчора сягнула 7,1°С. Цей показник перевищив попередній рекорд 2002 року на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,7°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає початку квітня.

Крім того, мінімальна температура повітря 29 січня не опускалася нижче ніж 6,3°С. Це на 4,2°С вище за попередній рекордний показник для цієї дати 1936 та 1979 років.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що сьогоднішній четвер - найтепліший день в Україні з найближчої синоптичної перспективи. Завтра, 31 січня, за її словами, ще очікується тепла погода, проте спостерігається тенденція до зниження температури повітря і подальшого похолодання.

Раніше ми повідомляли, що в Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди.