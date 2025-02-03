У січні в Києві оновлено 11 температурних рекордів

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Січень став найтеплішим в історії Києва, оновлено 11 температурних рекордів

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії, передає RegioNews.

Зазначається, що середньомісячна температура повітря у січні в Києві повторила рекордне значення 2007 року і склала 2,1°С. Це на 5,3°С вище за кліматичну норму.

Так, за останні шість днів місяця було встановлено 11 температурних рекордів.

Найхолодніше у столиці було 6 січня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -6,9°С, а найтепліше – 30 січня, коли максимальна температура після полудня досягла +11,6°С.

Нагадаємо, наприкінці січня в Києві встановилася аномально тепла погода. Температура повітря в січні відповідала температурним показникам початку квітня.